Скачать
П'ятниця, 03.07.2020
На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19
На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19
Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"
Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"
Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова
Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова
Всі "моно": monobank запустив найбільшу рекламну компанію в історії бренду (Відео)
Всі "моно": monobank запустив найбільшу рекламну компанію в історії бренду (Відео)

Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"

Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"
14:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Документ був повернений з підписом президента 2 липня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№ 3314).

Як зазначається на сайті парламенту, документ був повернений з підписом президента 2 липня.

Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 17 червня.

Законом внесено до 125 законодавчих актів України зміни, відповідно до яких слово «злочин» в їх тексті замінюється словами «кримінальне правопорушення», слова «злочин невеликої тяжкості» замінюються словами «кримінальний проступок», «злочин середньої тяжкості» замінюються словами «нетяжкий злочин», а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність до понятійного апарату, яким оперує закон № 2617-VІІІ.

У розділі ІІ проекту встановлюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом України від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», який мав набрати чинності 1 липня 2020 року.

22 листопада 2018 року ВР було прийнято закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі - закон № 2617-VIII) у якому змінами до Кримінального кодексу України було запроваджено інститут кримінального проступку. Зміни стосуються як самого поняття діяння, щодо якого здійснюється кримінально-правова охорона (ст. 11 КК), так його видів (ст. 12 КК).

Відповідно до внесених змін діяння, які раніше належали до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч.2 ст. 12 КК), переведено до категорії кримінальних правопорушень. Також були внесені системні зміни до Кримінального процесуального кодексу України та низки інших законодавчих актів.

Закон № 2617-VIII повинен був набрати чинності 1 січня 2020 року, але у листопаді 2019 року виявилось, що практично всі органи кримінальної юстиції, у компетенцію яких згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством входить здійснення досудового розслідування щодо діянь, які належать до категорії кримінальних проступків, не готові до здійснення цієї діяльності.

Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи

3 грудня 2019 року ВР ухвалила закон України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»» (далі - закон № 321-IX), яким було відтерміновано набрання чинності законом № 2617-VIII з 1 січня 2020 на 1 липня 2020 року.

Під час прийняття закону № 321-IX було визначено, що для уніфікації законодавства потрібно внести зміни до великого масиву законодавчих актів з метою узгодження термінології, запровадженої законом № 2617-VIII, та термінології, яка застосовується в інших законодавчих актах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зеленский, Кримінальний проступок.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Путін заявив, що Росія після розпаду СРСР ще не сформувалась як країна
02 Користь і шкода меду для організму
03 Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко потрапили до топ-10 кращих футболісток світу
04 Авіакатастрофа літака МАУ: Україна вестиме переговори з Іраном від імені п'яти країн
05 Легендарний форвард назвав Мессі "півтораметровим аутистом"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль допускає перехід на дистанційне навчання у вересні
Шмигаль допускає перехід на дистанційне навчання у вересні
Депутати проголосували за додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней
Депутати проголосували за додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней
Україна у 2020 році відкриє посольство в Албанії
Україна у 2020 році відкриє посольство в Албанії
Синоптики попереджають про грози та град
Синоптики попереджають про грози та град
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся