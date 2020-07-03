Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"

Документ був повернений з підписом президента 2 липня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№ 3314).

Як зазначається на сайті парламенту, документ був повернений з підписом президента 2 липня.

Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 17 червня.

Законом внесено до 125 законодавчих актів України зміни, відповідно до яких слово «злочин» в їх тексті замінюється словами «кримінальне правопорушення», слова «злочин невеликої тяжкості» замінюються словами «кримінальний проступок», «злочин середньої тяжкості» замінюються словами «нетяжкий злочин», а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність до понятійного апарату, яким оперує закон № 2617-VІІІ.

У розділі ІІ проекту встановлюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом України від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», який мав набрати чинності 1 липня 2020 року.

22 листопада 2018 року ВР було прийнято закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі - закон № 2617-VIII) у якому змінами до Кримінального кодексу України було запроваджено інститут кримінального проступку. Зміни стосуються як самого поняття діяння, щодо якого здійснюється кримінально-правова охорона (ст. 11 КК), так його видів (ст. 12 КК).

Відповідно до внесених змін діяння, які раніше належали до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч.2 ст. 12 КК), переведено до категорії кримінальних правопорушень. Також були внесені системні зміни до Кримінального процесуального кодексу України та низки інших законодавчих актів.

Закон № 2617-VIII повинен був набрати чинності 1 січня 2020 року, але у листопаді 2019 року виявилось, що практично всі органи кримінальної юстиції, у компетенцію яких згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством входить здійснення досудового розслідування щодо діянь, які належать до категорії кримінальних проступків, не готові до здійснення цієї діяльності.

3 грудня 2019 року ВР ухвалила закон України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»» (далі - закон № 321-IX), яким було відтерміновано набрання чинності законом № 2617-VIII з 1 січня 2020 на 1 липня 2020 року.

Під час прийняття закону № 321-IX було визначено, що для уніфікації законодавства потрібно внести зміни до великого масиву законодавчих актів з метою узгодження термінології, запровадженої законом № 2617-VIII, та термінології, яка застосовується в інших законодавчих актах.