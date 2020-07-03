Розпочалося позачерговае засідання Ради

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня, о 14.00.

Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков під час чергового засідання.

“Надійшли підписи народних депутатів із проханням провести позачергове засідання сьогодні о 14.00. Найближчим часом буде розпорядження Голови Верховної Ради щодо позачергового засідання”, – сказав спікер.

У той же час голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав журналістам, що призначення нового глави НБУ Рада 3 липня не буде розглядати: ще триватимуть консультації.

Напередодні глава Нацбанку Яків Смолій заявив про політичний тиск і подав заяву про відставку. 2 липня президент Володимир Зеленський подав у Раду проект постанови про звільнення глави НБУ. Профільний комітет парламенту вже розглянув цей документ і підтримав звільнення Смолія.

На позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати планують розглянути 14 питань порядку денного, серед них — звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, а також законопроєкт щодо внесення змін до Держбюджету для вжиття заходів із подолання наслідків повені в західних областях України.