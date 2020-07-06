Стало відомо, коли повернуть затриманих у Греції українців

Українцям дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту. Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті Посольства України у Грецькій Республіці, щодо прибуття громадян України до аеропорту Афін 4 липня.

Українських громадян, які застрягли в аеропорту Афін через карантинні обмеження, планують повернути на Батьківщину 6-7 липня.

У дипвідомстві зауважили, що вночі 4 липня після отримання звернення на "гарячу лінію" Посольства щодо 17 громадян України, які були не пропущені в аеропорту після прибуття до Греції рейсами авіакомпаній Wizzair та Ryanair, черговий консул України "встановив прямий контакт з українцями (перша комунікація відбувалася з 00:30- до 01:30 5 липня)".

Зазначається, що представник Посольства зранку 5 липня прибув до поліцейського відділку і доставив питну воду і засоби особистої гігієни громадянам України.

"Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту. З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням", - йдеться у повідомленні.

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотними рейсами Афіни - Київ: Wizzair - 07.07 о 21:55, Ryanair - 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження)", - поінформували у посольстві.

У дипвідомстві додали, що консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії «небажані», не застосовувалась процедура депортації.

В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років

Також у посольстві закликали громадян України уважно вивчати інформацію щодо режиму в'їзду до Греції. Вся інформація про відсутність дозволу українцям на в'їзд у цю країну розміщена на мапі МЗС України, сайті і Facebook-сторінці Посольства.

У дипвідомстві зауважують, що це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію.

Нагадаэмо, що сьогодні, 5 липня, стало відомо, що в аеропорту Афін не пропустили 17 українських громадян у зв'язку з карантинними обмеженнями на в'їзд до Європейського Союзу громадян з третіх країн. "Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку з діючими обмеженнями", - повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Рада Євросоюзу офіційно узгодила відкриття зовнішніх кордонів з 1 липня для 19 країн, але Україна не входить до цього переліку.