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ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією

ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05:20 Сьогодні Телеграф УНИАН mvs.gov.ua
Головною метою окупантів при такому розвитку сценарію буде можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал. Про це в інтерв'ю «Думській» заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

У Військово-морських силах України не виключають, що російська армія спробує зайти в Херсонську область з окупованого Криму.

Головною метою окупантів при такому розвитку сценарію буде можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

"Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така відбудеться, то, на жаль, це буде багато втрат — як серед наших воїнів, так і з боку цивільного населення. Багато зараз цього не розуміють — хоча в країні сьомий рік йде війна".

При цьому він нагадав, що дальність ракетного комплексу "Нептун", який Військово-морські сили України планують прийняти на озброєння наступного року, дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя.

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде вірним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики".

Неїжпапа також зазначив, що українські підрозділи готуються не лише до "окопної війни", але і до наступальних дій. Крім того, він розповів і про посилення українських позицій на морі.

Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"

"Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проект будівництва нових місць базування флоту... Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз".

"Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб супротивник перебував у свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас".

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Все по темі:

Росія, Україна, ВМС України, Війна.

Автор:

Телеграф
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