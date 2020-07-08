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Кабмін призначив нового керівника Держспецзв'язку

Кабмін призначив нового керівника Держспецзв'язку
17:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Валентина Петрова та призначив на цю посаду Юрія Щиголя.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.. .Звільнити: Петрова Валентина Володимировича - з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", - написав народний депутат.

Також він повідомив, що уряд призначив на цю посаду Юрія Щиголя.

Крім того, за повідомленням Шмигаля, Кабмін призначив заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Шахматенка; державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину) Євдокію Ярову; головою Державного агентства водних ресурсів України (встановивши випробувальний термін строком на 3 місяці) Валентина Шліхту.

Також за інформацією Мокана, Кабмін призначив Ігоря Орленка заступником голови Державної фіскальної служби України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину); Наталію Калініченко заступником голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Мокан також поінформував, що уряд призначив Геннадія Заболотного заступником голови Національного агентства з питань державної служби , Ольгу Полоцьку виконавчим директором Національного фонду досліджень України.

Кабмін створив раду з питань цифрового розвитку

За інформацією депутата, Кабмін ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Луцюк Аллу Іванівну (начальник Відділу роботи з персоналом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України).

Як відомо, уряд призначив Валентина Петрова головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у жовтня 2019 року.

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Все по темі:

Кабмин, Держспецзвязок, Новий керівник.

Автор:

Телеграф
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