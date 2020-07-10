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Дубінський кинув Кличку "велосипедний" виклик (Відео)

Дубінський кинув Кличку "велосипедний" виклик (Відео)
10:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Сам нардеп здійснив заїзд з Позняків до вулиці Пушкінська, де розташована столична мерія, щоб протестувати якість доріг.

Нардеп від "Слуги народу" і один з можливих кандидатів на посаду мера Києва від президентської партії Олександр Дубінський викликав нинішнього мера Віталія Кличка "на бій", а саме — проїхатися на велосипеді київськими дорогами.

Про це Дубінський повідомив у своєму блозі на Youtube-каналі.

Сам нардеп здійснив заїзд з Позняків до вулиці Пушкінська, де розташована столична мерія, щоб протестувати якість доріг і наочно показати відсутність велодоріжок.

Він проїхав через Південний міст, Дружби народів, Либідська й доїхав до метро "Льва Толстого". На поїздку у Дубінського пішла рівно одна година. При цьому місцями така поїздка була пов'язана із серйозними труднощами, а місцями була просто небезпечною для життя. На значному відрізку шляху велодоріжки були відсутні в принципі.

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"15 кілометрів, рівно одну година з одним пітстопом і маса "задоволення" від фейкового веломіста... Віталію Володимировичу Кличку, проїдьте такий самий маршрут, покажіть велозручності міста для киян. А потім подумайте, йти вам у мери знову чи не йти. Щоб не ганьбитися", – заявив Дубінський у кінці маршруту.

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Все по темі:

Кличко, Дубінський, Мер Києва, Велосипедний виклик.

Автор:

Телеграф
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