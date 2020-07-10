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П'ятниця, 10.07.2020
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Зареєстровані безробітні не збільшуються

Зареєстровані безробітні не збільшуються
20:35 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash
У центрах зайнятості зареєстровані 512 тисяч осіб, які шукають роботу. Про це під час ефіру на одному з телеканалів заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Кількість безробітних, які офіційно зареєстровані в центрах зайнятості, протягом трьох останніх тижнів не збільшується в абсолютному вимірі.

«У нас на цю мить зареєстровано у центрах зайнятості 512 тисяч осіб, які шукають роботу. Безробіття зросло. З початку коронакризи додалося близько 280 тисяч безробітних. Але є і гарна новина. В останні три тижні кількість безробітних перестала зростати в абсолютному вимірі. Це не означає, що нових безробітних немає. Це означає, що кількість людей, які реєструються в центрах зайнятості, дорівнює кількості людей, які знаходять роботу», - сказав він.

За словами міністра, з моменту початку карантину 174 тисячі українців знайшли роботу через центри зайнятості.

Кабінет міністрів збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн. З них 4,7 млрд грн будуть направлені на виплати по частковому безробіттю.

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Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі – до 11,5%, після чого у другому півріччі цей показник піде на спад і в цілому за підсумками року буде вище торішнього, але нижче 10%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками року прогнозує зростання безробіття в Україні до 9,4%.

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Робота, Безробітні.

Автор:

Телеграф
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