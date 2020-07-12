Юлія Мендель про вагітність від Зеленського: Кожен фейк має своє ім'я

Прес-секретар Володимира Зеленскього Юлія Мендель вперше прокоментувала фейк про те, що вона нібито вагітна від президента.

У п'ятницю, 10 липня, "24 канал" підготував матеріал про найгучніші фейки 2020 року. Перше місце рейтингу дісталося новині про вагітності Юлії Мендель від глави українскої держави Володимира Зеленського.

Прес-секретар президента України відреагувала на цю інформацію. Відповідну заяву вона зробила в своєму Instagram-аккаунті.

"Читайте, думайте і пам'ятайте: ви - те, що ви споживаєте. Особливо коли мова йде про інформацію. Поважайте інших і, головне, - поважайте себе", - повідомила вона.

Нагадаємо, минулого тижня все більше і більше почали поширюватися чутки про роман Зеленського зі своїм прес-секретарем. Про це говорили всі ЗМІ та окремі політики. Одним з джерелом такої інформації став Геннадій Балашов, який заявив на своєму каналі на YouTube, що в разі підтвердження цієї інформації "слугам народу" настане кінець.

Як відомо, Юлія Мендель працює в Офісі президента України з червня минулого року.

Юлія Мендель народилася в Херсонській області, їй 32 роки. Вона працювала журналісткою на українських телеканалах, а також співпрацювала з іноземними виданнями.