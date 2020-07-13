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Понеділок, 13.07.2020
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Сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання: що на порядку денному

Сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання: що на порядку денному
11:40 Сьогодні Телеграф rada.gov.ua Фото: Twitter
Рада розгляне також питання пов'язані з коронавірусною інфекцією, житлово-комунальними послугами та електричною енергією.

Верховна Рада у понеділок, 13 липня, о 14:00 збереться на позачергове пленарне засідання.

Про це свідчать дані на сайті Ради. Відповідне розпорядження напередодні підписав Голова парламенту Дмитро Разумков.

"У зв'язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради ... скликати позачергове пленарне засідання об 14:00 13 липня 2020", — сказано в розпорядженні.

На порядку денному 13 проектів. Серед яких зміни в держбюджет і в Бюджетний кодекс.

Нардепи розглянуть постанови про дату проведення місцевих виборів у 2020 році та про призначення іменних стипендій Верховної Ради для молодих учених - докторів наук.

Крім цього депутати визначаться щодо удосконалення електронної форми документообігу в парламенті і держмита для авіапасажирів.

Рада розгляне також питання пов'язані з коронавірусною інфекцією, житлово-комунальними послугами і електричною енергією.

У вівторок, 14 липня, продовжать розглядати у другому читанні законопроект про гральний бізнес. 

Зазначимо, що парламент почав розглядати цей законопроект у другому читанні 30 червня. До цього закону неможливо застосувати скорочену процедуру чи інші механізми щодо прискореного розгляду, тому на проходження понад 3 тис. поправок піде кілька днів.

Окрім цього, на порядку денному проект закону про безпеку та якість донорської крові та її компонентів.

У повторному першому читанні розглянуть проект закону щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки.

На порядку денному і проекти законів щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, щодо меценатської діяльності у сфері спорту та щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- й кіновиробництва.

У середу, 15 липня, у першому читанні нардепи розглянуть зміни до закону про держслужбу, проект щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним та щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції.

Для другого читання запропонований законопроект щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Четвер, 16 липня, розпочнеться з проекту постанови про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення запропонований проект щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.

Літні канікули скасовуються: Рада буде збиратися на позачергові засідання

Також нардепи розглянуть зміни до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів та про оборонні закупівлі.

П'ятниця, 17 липня, розпочнеться з години запитань до уряду.

Далі нардепи розглянуть удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді, законопроект щодо допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка та щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Нагадаємо, що 17 липня, III сесія Верховної ради XIX скликання завершує свою роботу.

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ВРУ, Разумков, Порядок денний, Позачергове засідання.

Автор:

Телеграф
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