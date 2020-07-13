"Слуга народу" Мотовиловець вибачився перед депутаткою, що торкнувся її руки

Член фракції партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець попросив вибачення у представниці фракції "Європейської солідарності" Марії Іонової за інцидент, що стався під час штовханини біля трибуни Верховної Ради 3 липня.

До колеги Мотовиловець звернувся з трибуни ВР на позачерговому засіданні парламенту 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У п'ятницю сталася прикра подія – під трибуною була штовханина, і я прошу вибачення у Марії Миколаївни Іонової за те, що торкнувся вашої руки. Прошу мені вибачити", - сказав Мотовиловець.

Він також зауважив, що парламентську трибуну досить часто використовують для політичного тиску, образ тощо, і роблять це досвідчені політики. "Я не хочу бути досвідченим політиком, я хочу бути ефективним політиком. Наше завдання – приймати закони, писати їх і працювати. Прошу прийняти мої вибачення", - сказав парламентарій.

Своє чергою співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зазначила, що Марія Іонова нині перебуває у відрядженні, але слухає трансляцію засідання.

"Вона (Марія Іонова - ред.) і наша політична сила приймають ці вибачення. Ми вважаємо, що це зараз хороший приклад, коли молоді політики вчаться (і набираються - ред.) досвіду, тому що за певні випадки краще вибачитися, поставити крапку і разом рухатися далі в розбудові парламентаризму, гендерної рівності і працювати на країну", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Під час розгляду законопроєкту стався конфлікт між депутатами з фракцій партій "Європейська солідарність" і "Слуга народу". Згодом у "ЄС" заявили, що народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець підняв руку на депутата Марію Іонову.

Сам Мотовиловець це заперечив. При цьому він зауважив, що готовий перерахувати 100 тис. грн у благодійний фонд, якщо його провина буде доведена.

“Європейська солідарність” вимагала тимчасово відсторонити Мотовиловця від участі в засіданнях парламенту та закликала його публічно попросити вибачення в Іонової.

Заступник Голови ВР Олена Кондратюк вимагала в Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянути неетичну поведінку народного депутата Мотовиловця у зв'язку із застосуванням ним сили щодо Марії Іонової під час засідання ВР 3 липня.