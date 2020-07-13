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Євгенія Кравчук розповіла, що обговорювали на засіданні "слуг народу"

Євгенія Кравчук розповіла, що обговорювали на засіданні "слуг народу"
22:19 Пн, 13 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
На засіданні обговорили зміни до Виборчого кодексу та провели рейтингове голосування з чутливих параметрів виборчого законодавства. Про це повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"... обговорили зміни до Виборчого кодексу і провели рейтингове голосування з чутливих параметрів виборчого законодавства. Вийшла достатньо конструктивна дискусія з приводу порогу партійності виборів. Наразі є два варіанти - починаючи з 10 000 виборців і з 35 000. Більшість схиляється до 10 тисяч", - написала Кравчук.

Крім того, за її словами, сьогодні засідання проходило в новому для нас форматі з моделюванням обстановки сесійного залу парламенту.

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"Думаю, результатом будуть задоволені усі", - резюмувала Кравчук.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" депутати затвердили рекомендувати на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську, на віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу Олега Уруського.

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Слуга народу, Україна.

Автор:

Телеграф
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