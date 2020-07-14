Скачать
Вівторок, 14.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби
Харківська трагедія: жінка задушила сина і наклала на себе руки
Харківська трагедія: жінка задушила сина і наклала на себе руки
"Інтер" після перемоги над "Торіно" зайняв друге місце в Серії А (Відео)
"Інтер" після перемоги над "Торіно" зайняв друге місце в Серії А (Відео)
Зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою в озері
Зірку серіалу "Хор" Наю Ріверу знайшли мертвою в озері

В'їзд для українців відкритий до 25 країн світу

В'їзд для українців відкритий до 25 країн світу
12:54 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
В умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в'їзд для українців відкритий уже до 25 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські Острови (згоден, дуже видалена точка, хоча й приваблива для туризму) і Ліван - менш популярний напрямок серед українських туристів, хоча країна дуже цікава і красива", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Раніше міністр назвав 23 країни, до яких також можуть в'їжджати українці:

  • Туреччина;
  • Сербія; 
  • Албанія;
  • Північна Македонія;
  • Чорногорія;
  • Білорусь;
  • Велика Британія;
  • США;
  • Мексика;
  • Єгипет;
  • Туніс;
  • Республіка Корея;
  • Ірак;
  • Іран;
  • Афганістан;
  • Південний Судан;
  • Ефіопія;
  • Сомалі;
  • Кенія;
  • Замбія;
  • Танзанія;
  • Бурунді;
  • Сейшельські острови.

Міністр нагадав про ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, який був розроблений МЗС України, де можна отримати найповнішу інформацію про те, до якої країни та за якими правилами дозволений в'їзд.

Кулеба розповів про правила в'їзду до країн, які мають популярність серед українців.

"Туреччина: на кордоні потрібно пройти медогляд, у разі симптомів COVID, зробити безкоштовний ПЛР-тест, потрібен страховий поліс на COVID, його можна придбати онлайн або у туроператора, або безпосередньо в аеропорту. У Сербію в'їзд дозволений без обмежень. У Хорватію для в'їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов'язання пройти 14-денний карантин", - пояснив він.

Глава МЗС уточнив, що умовою отримання дозволу на в'їзд до Хорватії для тих, хто прямує з туристичною метою, також є наявність підтвердження резервації готелю, апартаментів.

"В'їзд до Чорногорії - теж популярний напрямок для відпочинку - дозволений, але для тих, хто в'їжджає з території Сербії, потрібна обов'язкова 14-денна обсервація в карантинному закладі. Багамські Острови: перед вильотом потрібно отримати дозвіл на сторінці агентства подорожей Багамських Островів і після прибуття показати результати негативного тесту, якому не більше ніж 10 днів. Туніс: потрібен результат ПЛР-тесту та карантин від 7 до 14 днів", - сказав Кулеба.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, які перспективи реалізації заклику МЗС унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, які не дозволяють в'їзд українським туристам, що не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в'їзду до країни призначення, Кулеба зазначив, що за останній тиждень не було випадків, коли авіакомпанії беруть на борт громадян, які не мають потім можливості в'їхати в країну прибуття.

У МЗС розповіли, з якими країнами домовляються про відкриття кордонів для українців

"Ми поговорили з Міністерством інфраструктури, вони перебувають у безпосередньому діалозі з авіакомпаніями, це їхня сфера відповідальності. Але для мене позитивним індикатором є той факт, що за останній тиждень у нас не було чергових кейсів, коли компанії беруть на борт громадян, які не мають потім можливості в'їхати в країну прибуття. Тому будемо виходити з того, що авіакомпанії нас почули", - уточнив глава МЗС.

Кулеба ще раз закликав громадян, турфірми і авіакомпанії до максимально відповідальної поведінки в умовах пандемії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Подорож, Українці, Світ, Кордони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сенат США висунув вимогу запровадити нові санкції проти Туреччини
02 Коронавірус забрав життя мексиканського актора Раймундо Копетільо
03 Остаточні результати виборів у Польщі: Дуда виграв з 51,03% голосів
04 Євгенія Кравчук розповіла, що обговорювали на засіданні "слуг народу"
05 Під час евакуації окупанти вбили українського військового медика
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів
Боротьба з расизмом: мільярдер Джордж Сорос пожертвував $200 мільйонів
Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі
Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі
Протистояння Сонця і Юпітера 14 липня: цікаве астрономічне явище
Протистояння Сонця і Юпітера 14 липня: цікаве астрономічне явище
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся