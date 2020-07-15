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Рада не ухвалила законопроєкт, який дозволяє депутатам брати помічників без освіти

Рада не ухвалила законопроєкт, який дозволяє депутатам брати помічників без освіти
12:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Верховна Рада не погодила закнопроеєкт та повернула до профільного комітету на підготовку до повторного читання «Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України».

Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Проєктом закону запропоновано зміни до статті 34 закону «Про статус народного депутата України», що стосуються виключення вимоги до освіти помічника-консультанта народного депутата, порядку прикріплення помічників-консультантів для кадрового та фінансового обслуговування, порядку розподілу загального фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів народного депутата (з урахуванням потреби в коштах на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток).

Так, чинна редакція закону передбачає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою. При цьому пропонується зміна цієї норми, за якої для помічнику-консультанту достатньо лише вільно володіти українською мовою.

Також законопроєктом передбачається, що у межах загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, депутат зможе здійснювати розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки та передбачає кошти для грошової компенсації за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки у разі ненадання йому такої відпустки за минулий рік.

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При цьому пропонується, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, не використаних на виплати, був розподілений народним депутатом на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками-консультантами дні щорічної основної та додаткової відпусток, у тому числі дні щорічної основної відпустки, що не була використана помічником-консультантом у минулому році, на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

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Все по темі:

Депутат, Верховна Рада, Законопроєкт.

Автор:

Телеграф
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