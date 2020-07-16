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Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному

Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
09:49 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Верховна Рада на засіданні сьогодні, 16 липня, розгляне кадрові питання, а також зміни до Виборчого кодексу в другому читанні. Про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, серед запланованого в порядку денному – кадрові питання. Напередодні у парламенті було зареєстровано подання Президента на призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку. Також у середу ввечері було зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

Заплановано також розгляд у другому читанні законопроєкту №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

Депутати також мають намір ухвалити рішення щодо проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів".

На порядку денному також законопроєкт №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який депутати планують розглянути в першому читанні.

Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову

У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2398-д "Про оборонні закупівлі", №2412-д "Про розвідку", №2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

Крім того, на порядку денному парламенту – проєкт постанови №3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі".

Планується також розглянути законопроєкт №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор" і декілька альтернативних до нього.

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Все по темі:

АМКУ, Нацбанк, Верховна Рада.

Автор:

Телеграф
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