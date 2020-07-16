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Четвер, 16.07.2020
Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
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Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову

Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
09:41 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Світовий конґрес українців (СКУ) виступив проти законопроєкту №2362 щодо навчання державною мовою в закладах освіти, внесеного членом фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським. Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців (СКУ) поділяє занепокоєння громадянського суспільства та світової української спільноти щодо посилення системного наступу на українську мову як єдину державну. Зокрема, СКУ рішуче протистоїть пропозиціям русифікації, які містяться в провокативному законопроєкті №2362 та потенційно сприяють розколу українського суспільства», - йдеться у заяві.

Зазначається, що СКУ послідовно наголошує на важливості утвердження української як єдиної державної мови та на необхідності зміцнення її позицій в освіті та всіх сферах життя. «Саме мова єднає український світ і сприяє вихованню нових поколінь свідомих українців – як в Україні, так і в діаспорі. Світовий конґрес українців категорично засуджує будь-які спроби послаблення позицій української як єдиної державної мови та виступає проти політизації мовного питання», - наголошується у заяві.

В СКУ застерігають українську владу та представників усіх політичних сил від гри «на руку» Росії та від «розхитування питань мовної політики у міжпартійній передвиборчій боротьбі».

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«Мова - це державотворча основа, основа безпеки української нації. Право говорити рідною мовою на рідній землі виборювали багато поколінь українців, і сьогодні за це право гинуть захисники України. Системні атаки на державну мову несуть загрозу єдиній ідентичності української нації, відкриваючи двері «руському міру». Мусимо пам'ятати, що захист та підтримка української мови сьогодні - питання національної безпеки завтрашнього дня»,  – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти».

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

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Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону члена фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

За його словами, внесений народним депутатом Максимом Бужанським законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.

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Бужанський.

Автор:

Телеграф
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