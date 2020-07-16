Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали

"Ми призупинили створення на час карантину, оскільки обмеження не дають нам можливості якісно набирати людей, цей не найкращий час (...) Проте ми цей процес неодмінно відновимо", - сказав він під час дискусії, організованої Київською школою економіки в четвер.
Раніше Міністерство фінансів України розраховувало зареєструвати агентство до 1 вересня. Зазначалося, що боргове агентство буде уповноважене здійснювати операції з держборгом, включно з обміном, випуском і продажем боргових зобов'язань, використанням деривативів та операціями РЕПО.
Крім цього, уряд має намір покласти на орган управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) і валютних рахунків державного бюджету, зокрема розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР і валютних рахунків держбюджету за погодженням з міністром фінансів.
Голову агентства призначатиме Кабмін за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу держслужби за підсумками конкурсу.
Агенство було створено у Лютому цього року.
Як зазначалося раніше, створення боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. Така модель успішно працює, зокрема, в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції