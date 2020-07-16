Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали

Запуск Агентства з управління держборгом призупинено у зв'язку з карантином, повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

"Ми призупинили створення на час карантину, оскільки обмеження не дають нам можливості якісно набирати людей, цей не найкращий час (...) Проте ми цей процес неодмінно відновимо", - сказав він під час дискусії, організованої Київською школою економіки в четвер.

Раніше Міністерство фінансів України розраховувало зареєструвати агентство до 1 вересня. Зазначалося, що боргове агентство буде уповноважене здійснювати операції з держборгом, включно з обміном, випуском і продажем боргових зобов'язань, використанням деривативів та операціями РЕПО.

Крім цього, уряд має намір покласти на орган управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) і валютних рахунків державного бюджету, зокрема розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР і валютних рахунків держбюджету за погодженням з міністром фінансів.

Голову агентства призначатиме Кабмін за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу держслужби за підсумками конкурсу.

Агенство було створено у Лютому цього року.

Як зазначалося раніше, створення боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. Така модель успішно працює, зокрема, в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції