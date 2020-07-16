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Зеленський у Раді на урочистому засідання з нагоди прийняття Декларації про Суверенітет України

Зеленський у Раді на урочистому засідання з нагоди прийняття Декларації про Суверенітет України
17:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Президент Володимир Зеленський бере участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

На засіданні присутні також колишні президенти Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, народні депутати різних скликань, уряд, іноземні дипломати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Планується, що Зеленський з трибуни ВР виступить з промовою та вручить державні нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України відкрив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Після цього пролунав державний гімн України.

До сесійної зали парламенту також внесли Декларацію про державний суверенітет України.

Разумков вручить Почесні грамоти Верховної Ради України народним депутатам І скликання, учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.

У приміщенні парламенту буде розгорнута фотоекспозиція "Історія українського парламентаризму" - інформагентства Укрінформ та газети Верховної Ради "Голос України", експозиція періодичних видань з фондів Інформаційного управління про становлення українського парламентаризму.

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16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах». Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.

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ВРУ, Зеленский, Декларація про Суверенітет.

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Телеграф
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