Україна і Гренада підписала безвіз

Україна та Гренада у четвер, 16 липня, уклали угоду про скасування візових вимог. Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог. Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності”, — інформує МЗС.

Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, зокрема в межах міжнародних організацій.

Кабінет міністрів України ще у лютому поточного року повідомив про план щодо підписання двосторонньої угоди з Гренадою про запровадження безвізового режиму.