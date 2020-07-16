Ірина Верещук перемогла на праймеріз фракції "Слуга народу"

Парламентська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в четвер провела праймеріз кандидатів для участі у виборах мера Києва, переможцем яких стала нардеп Ірина Верещук, повідомив президент України Володимир Зеленський, який був на засіданні.

За словами Зеленського, Верещук отримала всі три бали: від фракції, за даними соціології та його підтримку.

Як повідомлялося, в праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва брали участь народні депутати від цієї партії: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Результати внутрішньопартійних праймеріз виглядають наступним чином: 1-е місце - Ірина Верещук, 2-й - Олександр Дубинський, 3-й - Микола Тищенко, 4-й - Дмитро Гурін і 5-й - Олександр Качура.

15 липня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що 16 липня на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз щодо вибору кандидата на посаду мера Києва.

"Президент запропонував саме на засіданні фракції провести праймеріз: буде презентація програм, буде голосування фракції, думка ради Київської міської партійної адміністрації та президента України", - сказав Качура журналістам у середу після засідання Верховної Ради.

Зеленський сказав присутнім, що вважає всіх п'ятьох кандидатів потужними, і понадіявся, що вони будуть допомагати обраному кандидату - Ірині Верещук.

Верещук у 2010-2015 рр. була мером міста Рава-Руська Львівської області. Обрана народним депутатом за списком партії "Слуга народу" під №29.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Вибори в АР Крим, Севастополі та ОРДЛО проводитися не будуть.