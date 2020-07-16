Скачать
П'ятниця, 17.07.2020
Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
Палестина зникла з карт Google
Палестина зникла з карт Google
Рестарт європейського волейболу намічений на кінець серпня
Рестарт європейського волейболу намічений на кінець серпня
Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом
Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом

У Слузі Народу вважають, що Верещук переможе Кличка на виборах

У Слузі Народу вважають, що Верещук переможе Кличка на виборах
22:35 Чт, 16 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук переможе Віталія Кличка на виборах у мери Києва завдяки інтелектуальній силі. “Слуги народ” в ній більш впевнені, ніж в опоненті. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

“Насправді за Ірину з самого початку були. Тому що жінка кандидат точно може і буде, і переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила - ми в своєму кандидаті набагато впевненіше почуваємо себе, ніж опонент. Я бажаю Ірині, щоб вона перемагала. Ми зробимо від нашої фракції, від нашої партії все, що від нас залежить, для того, щоб надати всі можливі ресурси”, - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, у "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва. Ним буде буде Ірина Верещук.

Нагадаємо, що Ірина Верещук — міський голова Рави-Руської ( 2010-2015 рр.). З січня 2016 року президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

Ірина Верещук перемогла на праймеріз фракції "Слуга народу"

З вересня 2017 року – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кличко, Праймериз, Верещук, Слуга народу, Арахамія, Мер Києва.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
02 Під Києвом на Обухівському шосе іномарка намагалася наїхати на групу велосипедистів
03 Ірина Верещук перемогла на праймеріз фракції "Слуга народу"
04 Зіркові будні: заслужений артист України Юрко Юрченко працює таксистом
05 МЮ заплатить за Санчо 120 мільйонів євро
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Жіночі примхи: синоптики прогнозують сильні грози та спеку
Жіночі примхи: синоптики прогнозують сильні грози та спеку
Україна і Гренада підписала безвіз
Україна і Гренада підписала безвіз
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся