У Слузі Народу вважають, що Верещук переможе Кличка на виборах

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук переможе Віталія Кличка на виборах у мери Києва завдяки інтелектуальній силі. “Слуги народ” в ній більш впевнені, ніж в опоненті. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

“Насправді за Ірину з самого початку були. Тому що жінка кандидат точно може і буде, і переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила - ми в своєму кандидаті набагато впевненіше почуваємо себе, ніж опонент. Я бажаю Ірині, щоб вона перемагала. Ми зробимо від нашої фракції, від нашої партії все, що від нас залежить, для того, щоб надати всі можливі ресурси”, - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, у "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва. Ним буде буде Ірина Верещук.

Нагадаємо, що Ірина Верещук — міський голова Рави-Руської ( 2010-2015 рр.). З січня 2016 року президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

З вересня 2017 року – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року.