Скачать
Понеділок, 20.07.2020
Путін прибув в окупований Крим
Путін прибув в окупований Крим
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Користь і шкода чорниці для організму
Користь і шкода чорниці для організму

ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово

ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
14:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що народні депутати під час канікул можуть ще кілька разів збиратися на позачергові сесії.

Про це він сказав у понеділок на підсумковій пресконференції.

"З чого починати наступну сесію? Давайте до неї доживемо. Бачите, у нас уже завтра є позачергова сесія, може, ще одна чи дві будуть. А там подивимося", - зазначив Разумков.

Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму

За його словами, на даний час залишилось ще чимало питань, які не були розглянуті Радою, але потребують нагального вирішення. "Навіть із минулого тижня багато питань, які потребують вирішення, але не були розглянуті Верховною Радою. Я вже мовчу про ті питання, які з’явилися в цій Верховній Раді ще минулого скликання або були зареєстровані на початку нашої роботи. Часу на все, на жаль, не вистачає, незважаючи на те, що ми працюємо достатньо швидко, достатньо плідно, як на мене", - зауважив керівник парламенту.

Як повідомлялося, на розгляд позачергової сесії Ради 21 липня внесено 20 питань.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Верховна Рада, Разумков.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Користь і шкода чорниці для організму
02 Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму
03 В Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи
04 Короля Саудівської Аравії госпіталізували
05 20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань &quot;Кавказ-2020&quot;&quot;
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся