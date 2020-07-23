Домбровскіс: ЄС продовжить підтримувати Україну на шляху реформ

Євросоюз проявив солідарність з Україною в часи коронакризи і буде продовжувати підтримувати її зусилля на шляху реформ. Про це у четвер після підписання Меморандуму про порозуміння щодо виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Україна продовжує перебувати високо на порядку денному ЄС, і ми продовжуємо надавати політичну, фінансову та технічну допомогу, особливо в часи кризи. Ми підтримуємо порядок денний реформ в Україні та її намір розбудувати більш стійку економіку. ЄС проявив солідарність з Україною також перед загрозою пандемії і минулого місяця ухвалив пакет допомоги у 120 мільйонів євро. Я знаю, що ця підтримка вже досягла українських родин, медиків, малого бізнесу та громадянського суспільства», - зауважив представник Єврокомісії.

За його словами, Європейська сторона свідома, що Україна є однією з країн у сусідстві ЄС, яка отримала важкий удар у зв'язку з пандеміїєю коронавірусу.

«У рамках нашого завдання допомогти країнам-сусідам подолати спалах пандемії ми надаємо Україні надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі 1,2 мільярда євро, що більше, ніж ми надавали будь-якому іншому партнеру. Тож це також є свідченням нашої підтримки реформам в Україні. Ми задоволені тим, що ми завершили переговори щодо укладення Меморандуму про порозуміння для нової програми, ми будемо продовжувати наше потужне залучення для підтримки реформ та стратегічного шляху, який обрала Україна», - наголосив валдіс Домбровскіс.

За його словами, погоджені структурні заходи сфокусовані на чотирьох ключових сферах – менеджмент державних фінансів, управління і верховенство права, поліпшення бізнесового клімату та державних підприємств на газовому ринку. Вони посилюють попередні досягнення та містять потужні зобов’язання міжнародним інвесторам.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії наголосив на тому, що європейська сторона очікує, що Україна забезпечить незалежність Національного банку, включаючи незалежний нагляд за його діяльністю. Це важлива передумова для фінансової стабільності та також важливо для посилення взаємної довіри та продовження доброї співпраці між Україною та її міжнародними партнерами. «Сигнали, які я отримав протягом сьогоднішньої зустрічі, були обнадійливими», - додав Домбровскіс.

Він зауважив також, що сторони обговорили організацію наступного саміту ЄС-Україна 1 жовтня в Брюсселі та виконання двосторонньої Угоди про Асоціацію.