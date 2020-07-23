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Жванія заявив, що Порошенко захопив владу в 2014-му і намагається зробити це знову

Жванія заявив, що Порошенко захопив владу в 2014-му і намагається зробити це знову
15:27 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Колишній нардеп і соратник Петра Порошенка Давид Жванія заявив, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоду. Таку заяву зробив Жванія на YouTube.

Пряма мова: "У країні проходить повзучий реванш, рейтинг Зеленського падає, і до влади знову рветься Порошенко і його оточення. Я не можу на це спокійною дивитися. Тому я вирішив попередити громадян України, щоб вони не робили помилок. Вони не зробили помилку, коли голосували проти Порошенка.

Порошенко і його оточення - це злочинне угруповання, яке з самого початку брало участь в Майдані заради захоплення влади і особистого збагачення.

Я також входив в цю групу, яка захопила владу в 2014 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан. Ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ. Ми зривали мирні ініціативи влади. Вели сепаратні переговори з депутатами "Партії регіонів". Вели переговори з іноземними посольствами.

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У цю групу входили: Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Кожен з яких долучив свою групу. Наприклад, Турчинов навів Пашинського і Парубія.

Я готовий дати свідчення органам слідства.

Безпосередньо я і міністр закордонних справ Клімкін брали участь в передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенко в якості кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу (Клімкін це заперечує - УП).

Обставини цього я готовий надати слідчим органам ".

Деталі: За твердженням Жванії, Порошенко став президентом завдяки "консенсусу олігархів". Не брав участі в "угоді" нібито Ігор Коломойський, з яким потім боровся Порошенко, а решта олігархи отримали свої "квоти".

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Жванія заявив, що Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом більш 4 млрд доларів, гроші перевів в офшори.

Він додав, що не відкликав свій позов з Окружного адмінсуду Києва, який забороняв виїзд колишнім керівникам країни, незважаючи на тиск Порошенко і Турчинова.

Крім того, Жванія сказав, що Порошенко може спробувати балотуватися в мери Києва - і нібито цю посаду він "випрошував" ще у Віктора Януковича.

Як відомо, за президентства Володимира Зеленського Петро Порошенко став фігурантом більше 20 кримінальних проваджень за низкою звернень, зокрема, Андрія Портнова та Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, Давид Жванія в 2004 році був заступником керівника штабу блоку "Наша Україна", брав активну участь у подіях "Помаранчевої революції". У 2006 році був обраний народним депутатом України до парламенту 5-го скликання від блоку "Наша Україна".

У 2005 році був одним із засновників політичної партії "Наша Україна", але в грудні 2006 року залишив її. На початку 2007 року увійшов до новоствореної громадської організації "Народна самооборона".

У червні 2010 року створив і очолив у Верховній Раді депутатську групу "Право вибору". У грудні 2010 року увійшов до складу Комітету з економічних реформ при президенті України. У 2010-2012 роках був членом Колегії партії Християнсько-демократичний союз.

На парламентських виборах 2012 року Жванія пройшов до Верховної Ради по 140 округу як самовисуванець і позапартійний. Згодом був членом фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, але вийшов з неї 30 листопада 2013 року, на початку "Революції гідності".

На парламентських виборах 2014 року Жванія входив до керівництва виборчого штабу "Блоку Петра Порошенко". У грудні 2016 року нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що за місце в парламенті давав гроші Жванії.

Раніше повідомлялося, що в квітні 2019 року на сайті Окружного адмінсуду Києва з'явилася інформація про нібито позов колишнього народного депутата Давида Жванії про заборону широкому колу держслужбовців виїжджати за кордон після проведення виборів президента в 2019 році. У той же час сам Жванія журналістам заявив, що не подавав позов.

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Порошенко, Вибори, Зеленский, Жвания, Майдан.

Автор:

Телеграф
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