Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Кулебі призначили заступника із "цифрових" питань

Кулебі призначили заступника із "цифрових" питань
17:38 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Кабінет міністрів призначив посла України в Сингапурі Дмитра Сеніка заступником міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба у Facebook.

“Щойно уряд призначив Дмитра Сеніка на посаду мого заступника з цифрової трансформації. Сенік - піонер (у гарному сенсі цього слова) оцифровування МЗС. Коли це ще не було трендом, у 2003 році він запропонував та створив першу електронну базу даних обліку кадрового резерву. В 2004 році - першу в історії МЗС електронну базу даних кадрового обліку МЗС”, - розповів урядовець.

Водночас Кулеба підкреслив, що у плані оцифровування внутрішніх процесів МЗС наразі пасе задніх, й наголосив, що "задача Сеніка - перетворити нас на лідерів".

“З оцифровуванням послуг, які надає МЗС громадянам та юридичним особам (насамперед йдеться про консульські послуги), справа набагато краща. Тут задача нового заступника - швидко завершити розпочаті трансформації, запропонувати та реалізувати нові напрями розвитку”, - додав Кулеба.

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга прибула в Україну з робочим візитом

Разом з тим міністр проінформував, що Сенік був ефективним послом в Сингапурі - країні, що є одним з світових лідерів у цифровізації та торгівлі/інвестиціях, а тепер має стати ще ефективнішим заступником міністра.

“На посаді посла Дмитро також показав відмінний результат у просуванні українського експорту. Тому окрім цифровізації, він куруватиме і економічну дипломатію”, - підкреслив Кулеба.

Дмитро Сенік - надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Сінгапур та Брунеї Даруссаламі (за сумісництвом) та Новій Зеландії (за сумісництвом).

Закінчив Київський економічний інститут менеджменту та Середземноморську академію дипломатичних наук Мальтійського університету.

На дипломатичній службі з 2003 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, МЗС, Дмитро Кулеба, Призначення.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
02 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
03 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
04 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
05 ПСЖ виграв Кубок Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся