З'їзд партії "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 21 серпня

З'їзд партії "Слуга народу" може відбутися 21 серпня. Про це повідомила заступник глави однойменної фракції Євгенія Кравчук.

"І вже орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з'їзді партії "Слуга народу" в Києві сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом із кандидатами на посади голів обласних центрів", - написала Кравчук у суботу в Фейсбук.

Вона також повідомила, що з'їзд висуне і свого кандидата в народні депутати на довиборах до парламенту в 208 окрузі.

Як повідомлялося, ЦВК призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Валерія Давиденка, обраного в цьому виборчому окрузі. Тіло Давиденка було знайдено в його офісі в Києві з вогнепальним пораненням голови 23 травня.

Давиденко був обраний до Верховної Ради нинішнього скликання як самовисуванець.