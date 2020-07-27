Дубінський ініціював розслідування щодо Адміністрації Кличка

Причиною стала держзакупівля з підбору персоналу для наглядової ради комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Народний депутат Олександр Дубінський ініціював розслідування до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міськадміністрації через держзакупівлю, яка стосувалася підбору персоналу для наглядової ради комунального підприємства "Київтеплоенерго". Провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 12020100100005312.

Про це повідомляє медіаресурс нардепа dubinsky.pro.

Зокрема, Дубінський з'ясував, що результати тендеру були спотворені й могли мати корупційну складову. Обсяг закупівлі - до 3 мільйонів гривень. У ньому брало участь три компанії: ТОВ "Бойден Україна" запропонувало 1,91 мільйона гривень; ТОВ "ХГР Україна" - 2,84 мільйона гривень; ТОВ "Анкор Персонал Україна" - 2,92 мільйона гривень.

"Спочатку переможцем визнали ТОВ "Бойден Україна", як компанію, що зробила найвигіднішу пропозицію в 1,91 мільйона гривень. Однак рішення було скасовано за невиразної причини. Заявили, що компанія не врахувала важливих зауважень до документації. Яких саме - незрозуміло. Тим не менш, місто вирішило переплатити 30% і визнало переможцем наступну за сумою пропозиції компанію - ТОВ "ХГР Україна". Їй згодні були заплатити 2,84 мільйона гривень, і до документів не чіплялися. Хоча у неї немає жодного значного досвіду у великих держзакупівлях, і потрібно заплатити майже на мільйон більше", - зазначає видання.

Втім, депутат Дубінський з'ясував, що ТОВ "ХГР Україна" має ту саму юридичну адресу, що й співвласник іншого учасника тендеру - ТОВ "Анкор Персонал Україна": м. Київ, вул. Льва Толстого, 3-А. Тобто ТОВ "Анкор Персонал Україна" могло бути технічним учасником, а результати тендеру - підтасовуванням.

"Міг мати місце факт змови, корупції, а також розтрати бюджетних коштів Києва. Всі ці підозри мають розслідувати правоохоронні органи, і притягнути винних до відповідальності", - резюмується в матеріалі.