Кулеба сьогодні здійснить робочий візит до Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні здійснить робочий візит до Республіки Польща. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Так, 27-28 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща. Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах візиту мають відбутись переговори міністра з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем.

Крім того, за даними міністерства, Кулеба разом з польським колегою візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Республіці, де розміщено консульський відділ дипустанови. Міністр також зустрінеться із представниками української громади у Польщі.

28 липня у Любліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви та спільне відвідання ЛитПолУкрбригу ім. великого гетьмана Костянтина Острозького. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації міністрів.

Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав з робочим візитом Брюссель.