Новим прокурором Києва назначено Олега Кіпера

Сьогодні в прокуратурі Києва на Предславинській відбулося представлення нового керівника на постійній основі після більш ніж піврічної в.о. Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова представила підлеглим прокурора Києва Олега Кіпера. Він змінив в.о. Романа МВС, якому пророкують підвищення і крісло заступника генпрокурора на Різницькій.

У понеділок, 27 липня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора Києва.

Венедіктова відзначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", - наголосила Генеральний прокурор.

У свою чергу, Олег Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області.

У липні 2019 року журналісти програми "Схеми" повідомляли, що екс-заступник генпрокурора Сергій Кизь їздить на BMW X5, власником якої є Кіпер. Також сім'ї Кізя і Кіпера мають спільний бізнес. У 2019 Марина Кизь стала співвласницею ТОВ Рент-Техно разом з дружиною Кіпера Іриною. Фірма займається виробництвом електроенергії та здачею техніки в оренду.

У 2015 році Кіпер безуспішно балотувався до Одеської міськради.

Додамо, що Кіпер раніше працював позаштатним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, за часів президенства Віктора Януковича Кіпер займав посаду заступник начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України. В результаті - потрапив під люстрацію та був звільнений.

Проте, у вересні 2019 року ОАСК відновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду.

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

Нагадаємо, 10 березня 2020 року до виконання службових обов'язків прокурора Києва приступив Сергій Юлдашев. Сергій Юлдашев також свого часу був звільнений з органів прокуратури за законом «Про очищення влади» 23 березня 2015 року. Сергій Юлдашев був відновлений на посаді наказом Генерального прокурора відповідно до рішення суду.

Відзначимо, що на офіційному сайті столичної прокуратури немає ніякої інформації про призначення Олега Кіпера прокурором Києва і про те, яка подальша доля виконувача обов'язків прокурора Києва Сергія Юлдашева.