Стало відомо, хто очолює президентський рейтинг в Україні

Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 30,2% осіб. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

Президентський рейтинг ... очолює Володимир Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

За Юрія Бойка проголосували б 14,4%, Петра Порошенка — 13,7%, Юлію Тимошенко — 9,1%.

Також ще 5,8% проголосували б за Ігоря Смешка, 3,9% — за Олега Ляшка, 3,1% — Володимира Гройсмана, 3,0% — Анатолія Гриценка.

Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися. Діяльністю Президента Володимера Зеленського задоволені 36%, а 56% — не задоволені.

Опитування соціологічною групою “Рейтинг” проводилося 15-20 липня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, рейтинг довіри серед національних політиків очолює чинний Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 41% і не довіряють 53% опитаних громадян.