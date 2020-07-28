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Україна і ЄС восени обговорять оновлення Угоди про асоціацію

Україна і ЄС восени обговорять оновлення Угоди про асоціацію
15:52 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Україна і Європейський Союз вже цієї осені обговорюватимуть політичні та юридичні аспекти оновлення Угоди про асоціацію з ЄС. Про це під час діалогу з українським бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка.

"Цієї осені нас чекає активний діалог з ЄС щодо того, які політичні цілі ми ставимо, які юридичні рамки цього можуть бути і чого ми можемо досягнути", - сказав Качка.

Він зазначив, що за останні 5 років відносини з ЄС фактично у кожному напрямі стали істотно кращими, хоча б з точки зору того, що наш бізнес зрозумів, як працювати з ЄС.

Як повідомлялось, 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Економічна частина угоди була підписана на вищому рівні 27 червня 2014 року. Верховна Рада та Європейський парламент 6 вересня 2014 року синхронно ратифікували цей документ. З 1 січня 2016 року почала функціонувати зона вільної торгівлі з Євросоюзом, а з 1 вересня 2017 року Угода набула чинності у повному обсязі.

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Переговори щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та погодження її окремих положень тривали з 2007 по 2011 роки, в інших історичних, політичних та економічних обставинах, які суттєво змінилися, особливо після подій 2014 року. Виходячи із суттєвого прогресу у розвитку відносин з ЄС, українська сторона послідовно ставить питання про оновлення угоди, оскільки така можливість передбачена її положеннями.

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Все по темі:

Минэкономики, Качка, Асоціація Україна-ЄС.

Автор:

Телеграф
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