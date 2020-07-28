Разумков цього тижня відвідає Донбас та Харківщину

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков цього тижня здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей, передає пресслужба парламенту.

"29 та 30 липня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей", - інформує пресслужба ВР.

Повідомляється, що Разумков у Донецькій області відвідає військову частину у місті Часів Яр та КПВВ "Майорське", де поспілкується з представниками місцевих адміністрацій, командуванням ООС, військовослужбовцями та прикордонниками.

У Луганській області голова парламенту ознайомиться з роботою 59-го військового мобільного госпіталю та поспілкується з особовим складом аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного Управління ДСНС України в Луганській області. Він також відвідає село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп".

У Харківській області Разумков ознайомиться з роботою підприємств "ХАРТРОН" та "ФЕД" і відвідає державні підприємства "Харківський завод спеціальних машин" та "Чугуївський авіаційний ремонтний завод". Окрім того, голова парламенту відвідає Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і візьме участь у круглому столі щодо інтеграції виробництва та науки заради стійкого розвитку економіки.

Як повідомлялося, минулого тижня Президент Володимир Зеленський здійснив поїздку на Донбас разом з президентом Швейцрарії.