Скачать
Середа, 29.07.2020
Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
Берлін починає тестувати на Covid-19 мандрівників в аеропортах
Берлін починає тестувати на Covid-19 мандрівників в аеропортах
Малиновського визнали одним із кращих гравців матчу в Пармі
Малиновського визнали одним із кращих гравців матчу в Пармі
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків

ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня

ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
ВАКС відклав розгляд справи про обвинувачення екснардепа та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК Енергоатом», у заволодінні коштами вказаних підприємств у особливо великих розмірах, до 7 вересня.

Про це інформує пресслужба САП у Facеbook.

«На засіданні нові захисники обвинувачених, у тому числі залучені із Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, заявили клопотання про надання їм часу для ознайомлення з матеріалами справи строком понад 5 місяців та відповідно відкладення розгляду справи на такий строк», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку прокурор САП, не заперечуючи проти надання часу для ознайомлення зі справою новим захисникам, заперечував проти відкладення судового засідання з цих підстав з огляду на практику ЄСПЛ (рішення в справі Mattick v. Germany від 31.03.2005 та рішення в справі Rook v. Germany від 25.07.2019), згідно з якою встановлено, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не вимагає, щоб підготовка до судового розгляду, який триває упродовж певного часу, була завершена перед першим засіданням.

Тож, як наголошують у САП, відповідно, сторона захисту має право знайомитися із матеріалами справи до завершення розгляду цієї справи, а не до наступного судового засідання.

З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам

«Відстоюючи зазначену позицію, прокурор звернув увагу суду на те, що залучення нових захисників, а відтак і необхідність їх ознайомлення зі справою викликана поведінкою обвинувачених, що відмовилися від своїх попередніх захисників. Та це вже не перша заміна захисників обвинуваченими в цій справі», - уточнюється у повідомленні.

Зі свого боку судді, заслухавши доводи сторін, частково задовольнили клопотання захисту та надали час для ознайомлення стороні захисту до 7 вересня 2020 року.

Відповідно, наступне судове засідання призначено на 14.00 7 вересня 2020 року.

«Таким чином, результатом зміни окремими обвинуваченими своїх захисників стало скасування 10 судових засідань з 20.07.2020 по 31.07.2020, на яких відповідно до визначеного судом порядку дослідження доказів планувалося досліджувати докази сторони обвинувачення», - підкреслюється у повідомленні.

Разумков цього тижня відвідає Донбас та Харківщину

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

САП, Вищий антикорупційний суд, Мартиненко, Справа Мартиненка.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фонд соцстраху виплатив двом сім'ям померлих від COVID-19 медиків по 210 тис. грн
02 Лукашенко заявив, що перехворів коронавірусом
03 Від Росії вимагають не зносити храм ПЦУ в окупованому Криму
04 Прогноз погоди в Луганську на 29 липня
05 Українці можуть відпочивати у 5 країнах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Фінляндія підозрює Росію у порушенні повітряного простору
Фінляндія підозрює Росію у порушенні повітряного простору
З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам
З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам
ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня
ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня
Кеті Перрі відклала вихід нового альбому &quot;Smile&quot;
Кеті Перрі відклала вихід нового альбому "Smile"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся