Нардеп від Слуги народу заперечує свою причетність до бійки через нібито коханця своєї дружини

Народний депутат від Слуги народу Андрій Стріхарський спростував свою причетність до бійки в одному з київських ресторанів.

Про це Стріхарський заявив у коментарі журналістам, пише РБК-Україна.

"У мережі з'явився запис з камери спостереження ресторану, де я зустрівся зі своєю дружиною. Під час інциденту між іншими чоловіками на відео, яке стало приводом для наклепу, мене поруч не було - у той час ми з дружиною відійшли", - заявив Стріхарський.

Нардеп зазначає, що до бійки ніякого відношення не має. Більш того, він стверджує, що допоміг зупинити бійку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Андрій Стріхарський розповів про скандальний інцидент з його участю в одному зі столичних ресторанів. На відео чоловік, якого в описі було ідентифіковано як Стріхарського, відводить убік невідому жінку, а коли її супутник намагається пройти до них, інший чоловік починає того бити.