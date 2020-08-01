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Зеленський привітав Швейцарію з днем Конфедерації

Зеленський привітав Швейцарію з днем Конфедерації
12:08 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський привітав Швейцарію з національним святом - Днем заснування Швейцарської Конфедерації. Текст привітання глава Української держави оприлюднив у Твіттер.

"Щиро вітаю Швейцарію з національним святом! Плідні переговори в межах першого в історії дипломатичних відносин державного візиту в Україну підтвердили успіх співпраці зі швейцарськими партнерами та визначили амбітні плани її розширення. Миру та процвітання!" - зазначив Президент.

День заснування Швейцарської Конфедерації відзначається 1 серпня. Цього дня у 1291 році три кантони в Альпійських горах – Швіц, Урі та Унтервальден уклали «довічну угоду» про союз і взаємодопомогу. Нині цей документ зберігається в Музеї-архіві Швейцарської Конфедерації у Швіці - головному місті однойменного кантону.

День заснування Конфедерації – єдине свято, яке святкується на федеральному рівні. Офіційно відзначається з 1891-го, в рік 600-річчя утворення Швейцарії. Донедавна був робочим днем у багатьох кантонах, і лише у 1994 році його офіційно проголосили вихідним днем по всій Швейцарії. Цього дня прийнято прикрашати громадські будівлі, вулиці, власні будинки федеральними і муніципальними прапорами.

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З 1815 року Швейцарія дотримується нейтралітету й не бере участі в жодному з воєнних конфліктів. Швейцарська Конфедерація визнала незалежність України 23 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини між обома країнами встановлено 6 лютого 1992. У липні 1992 року було відкрито посольство Швейцарії в Україні, посольство України в Швейцарії – у лютому 1993.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебувала Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

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Швейцария, Зеленский.

Автор:

Телеграф
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