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МЗС отримало список затриманих Білоруссю бойовиків "ПВК Вагнера"

МЗС отримало список затриманих Білоруссю бойовиків "ПВК Вагнера"
12:21 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і передасть цей документ компетентним органам для перевірки на предмет скоєння цими особами злочинів в Україні та участь у військових діях. Про це поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю.

“Список затриманих Білоруссю громадян ми отримали, і МЗС Білорусі звернулося до нас із проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння цими особами злочинів у нашій державі та участь у військових діях. Я хочу наголосити, що тут питання не лише в тому, скільки там українців і хто вони, а питання ширше. Також дійсно дуже важливо встановити, хто з учасників цього списку брав участь у збройних діях на боці окупаційних сил, незаконних збройних формувань, і, власне кажучи, чи причетні вони до вчинення тих чи інших злочинів”, - зазначив Кулеба.

Очільник МЗС поки не може відповісти, скільки громадян України є серед затриманих Білоруссю бойовиків. Однак Кулеба уточнив, що їх “не семеро”.

“Але ми маємо перевірити весь список, тому що можуть бути різні ситуації — наприклад, хтось при затриманні себе представив і показав документи громадянина України, а хтось громадянин Росії, але це не виключає, що в цієї людини так само може бути паспорт України. Нагадаю, що відповідно до чинного законодавства України, ми не визнаємо другого громадянства, і для нас ці люди так само будуть громадянами України. Тому по списку, по кожному індивідуально треба пройтися, вивчити досконало юридичний статус кожної особи, і тоді вже можна буде переходити до більшої конкретики”, - зауважив очільник МЗС.

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Кулеба нагадав, що українські компетентні органи “вже активно працюють над цим питанням", і , на його думку, "подальші кроки не забаряться”.

“Зі свого боку хочу наголосити, що Україна завжди підтримувала Білорусь, завжди була її надійним сусідом. І ми підтримуємо незалежність, суверенітет та стабільність у цій дружній для нас країні”, - підкреслив міністр.

Кулеба також розповів, що вчора, 30 липня, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Білорусь був запрошений до білоруського МЗС.

“Відбулася його зустріч з міністром закордонних справ, моїм колегою Володимиром Макеєм. Розмова була нормальна, на адресу України якихось звинувачень не лунало”, - уточнив Кулеба.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 33 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Через це президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни.

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Приватну армію Вагнера пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна". Бійці "Вагнера" брали участь у війні на Донбасі та в Сирії.

В МЗС України зазначили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії "Вагнера" під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу, і вони становлять загрозу.

В Офісі Президента повідомили, що Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі, та звернеться до білоруської сторони із відповідним клопотанням з дотриманням усіх процедур.

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МЗС, Росія, Білорусь, Воєнні злочини.

Автор:

Телеграф
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