Безпека та євроінтеграція: Кулеба розпочав перемовини з главою МЗС Молдови

Міністри закордоних справ України і Молдови Дмитро Кулеба і Олег Цуля розпочали перемовини у Києві щодо подальшої взаємодії у сфері безпеки, євроінтеграції, регіональної та міжнародної співпраці.

Про це повідомив у Твіттері глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

"Радий вітати в Україні міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Олега Цулю. Наші країни — близькі сусіди з тісними двосторонніми зв’язками. Подальша взаємодія у сфері безпеки, євроінтеграції, регіональна, міжнародна співпраця несуть переваги Україні і Молдові", - написав дипломат.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля 4 серпня перебуває в Україні з робочим візитом. За підсумками зустрічі глави зовнішньополітичних відомств України і Республіки Молдова зроблять заяви для преси.