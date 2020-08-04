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Вівторок, 04.08.2020
Кулеба розповів, які питання вдалося "реанімувати" на перемовинах з головою МЗС Молдови
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Кулеба розповів, які питання вдалося "реанімувати" на перемовинах з головою МЗС Молдови

Кулеба розповів, які питання вдалося "реанімувати" на перемовинах з головою МЗС Молдови
13:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Україна і Молдова домовилися відновити двосторонні консультації для вирішення проблемних питань між двома країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з молдовським колегою Олегом Цулею в Києві.

"Безумовно, в центрі нашої розмови сьогодні також перебували питання взаємодії між нашими країнами в економічній сфері, торгівлі. Все це є надзвичайно важливим для економік наших країн, і я дуже радий, що нам вдалося домовитися відновити, я б навіть сказав реанімувати, засідання і консультації, присвячені вирішенню тих проблемних питань, які є в наших відносинах, насамперед щодо відомої пакетної домовленості, яка стосується питань Дністровської ГЕС, питань дороги Одеса-Рені", - сказав Кулеба.

Цуля у свою чергу зазначив, що, на думку обох міністрів, двосторонні торговельно-економічні відносини потребують активізації.

"У цьому зв'язку я запропонував організувати чергове засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва у Кишиневі, а також подальше просування прямого діалогу на рівні співголів Комісії", - зазначив глава МЗС Молдови.

Дипломат додав, що основою для двосторонніх відносин залишається спільний євроінтеграційний вектор, а також повідомив, що окремо обговорив з українським колегою безпекові питання, в тому числі врегулювання конфлікту на сході України та питання Криму.

Безпека та євроінтеграція: Кулеба розпочав перемовини з главою МЗС Молдови

"Ми ще раз підтвердили підтримку Республікою Молдова незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Водночас я висловив вдячність за надану Молдові Україною підтримку у контексті визначення деяких стійких рішень у процесі Придністровського врегулювання", - сказав міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля 4 серпня перебуває в Україні з робочим візитом.

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Молдова, Кулеба, Придністров'я.

Автор:

Телеграф
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