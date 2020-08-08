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Кабмін сьогодні збереться на позачергове засідання

Кабмін сьогодні збереться на позачергове засідання
10:58 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни.

Зазначається, що розглядатиметься, зокрема, і питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.

7 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто питання щодо внесення змін в постанову № 641 в частині розширення та змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки.

Коментуючи рішення Державної комісії, прем’єр-міністр України прем’єр Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях. Тому із 8 серпня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країн

Нагадаємо, глава МОЗ сьогодні повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає. 

08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 154 (загалом 10 726), місті Києві - 200 (9378) та Рівненській області - 109 (6747).

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. 

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

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Все по темі:

Эпидемия, Кабмин, Коронавірус, Позачергове засідання.

Автор:

Телеграф
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