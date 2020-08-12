Як відреагував український МЗС на протести в Білорусії: заява Кулеби

У МЗС України застерегли владу Білорусі від загострення, яке може послабити країну.

МЗС України поки не дає офіційної оцінки результатів президентських виборів в Білорусії і уважно вивчає ситуацію.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що Україна засуджує насильство, закликає до звільнення затриманих і початку діалогу.

"Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і громадського життя", - підкреслив Кулеба. За його словами, відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, послаблює країну, чим завжди користуються зовнішні гравці.

У Білорусії люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусії і тривають уже четвертий день. Влада відповіли на протест з максимальною жорстокістю.

У країні з перебоями працює інтернет і блокуються деякі ЗМІ. Білоруський президент заявив, що це не ініціатива влади, і нібито "відключають через кордони".

Президент Олександр Лукашенко заявив, що протестами керували з декількох європейських країн, в тому числі з Польщі та Чехії.

Глави МЗС Люблінського трикутника (Україна, Литви і Польщі) закликали владу Білорусії не застосовувати силу до протестувальників і звільнити всіх затриманих.

Президент України прокоментував ситуацію в Білорусії і просить відмовитися від вуличного насильства.

11 серпня Польща заявила, що готова бути посередником між Лукашенком і опозицією.

Детальніше про всі події, що зараз відбуваються в Білорусі читайте в нашому матеріалі "Що відбувається в Білорусі: хроніка подій".