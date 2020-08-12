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Замість "особливого статусу" Донбасу: Кравчук запропонував ввести "особливу систему управління"

Замість "особливого статусу" Донбасу: Кравчук запропонував ввести "особливу систему управління"
16:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Глава делегації України в ТКГ по врегулюванню положення на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що замість "особливого статусу" Донбасу пропонує ввести "особливий режим адмінуправління". Про це він повідомив під час ефіру одного з телеканалів.

"Ми пропонуємо замість загального поняття" особливий статус "Донбасу внести інші поняття ... і закон України, який готується і майже готовий з тих питань, які стосуються Донбасу і війни ... Ми просимо зрозуміти нас і врахувати таке формулювання як "особливий режим адміністративного управління" і це відповідає тим реформам, які проводяться в Україні з місцевого самоврядування і нашим законам, які прийняті", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, Голова української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук каже, що готовий до переговорів з представниками ОРДЛО. Однак лише з тими, хто представляє громадянське суспільство і не воював на боці незаконних збройних формувань.

Також повідомлялося, що в зоні ООС зафіксували два порушення режиму "тиші".

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Кравчук, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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