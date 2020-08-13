В Україні почнуть видачу електронних віз для громадян трьох країн

У МЗС України почнуть видавати електронні візи для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін. Про це повідомили в МЗС.

"З 14 серпня 2020 року МЗС України починає централізоване оформлення українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Зокрема, українська е-Віза видається для поїздок в Україну з діловою, приватної, туристичною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ.

Для її оформлення необхідно: зареєструватися на веб-платформі МЗС (доступ відкривається з 14 серпня) і в режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотографію і скановані копії документів (паспорт, запрошення і т.п.), оплатити банківською карткою консульський збір, а також отримати готову е-Візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

Для в'їзду потрібно роздрукувати отриману е-Візу і пред'явити разом з паспортом прикордонним органам України в пунктах пропуску через державний кордон.

У МЗС перевагами електронної Візи назвали дистанційну подачу документів в будь-який зручний час, отримання такої візи без відвідування консульської установи, можливість відстежувати онлайн стан її оформлення, централізоване оформлення всіх е-Віз в МЗС і постійна інформаційна підтримка заявників: evisa@mfa.gov.ua

У той же час для громадян зазначених держав також залишається в силі стандартний порядок оформлення українських віз в закордонних дипломатичних установах України.