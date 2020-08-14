Скачать
П'ятниця, 14.08.2020
Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
Ситуація погіршується: в Україні черговий антирекорд по COVID-19
Ситуація погіршується: в Україні черговий антирекорд по COVID-19
Барселона - Баварія: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
Барселона - Баварія: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Зеленський: Закликаємо Білорусь утриматися від незаконних затримань

Зеленський: Закликаємо Білорусь утриматися від незаконних затримань
Оновлено 14:37 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що для нас України важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту.

"Білорусь завжди була хорошим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася і була демократичною, економічно сильної і незалежної державою", - написав Зеленський на сторінці в Фейсбуці в п'ятницю.

Президент України зазначив, що Білорусь зараз сильно страждає і шукає рішення і вихід з дуже непростої ситуації, у зв'язку з цим кожен день трапляються ексцеси.

"Зокрема з нашими громадянами, виявилися в цей непростий час в сусідній країні. Але є і хороша новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Альошина", - додав глава держави.

За словами Зеленського, також зараз ведуться переговори зі звільнення ще одного затриманого українця - Романа Шишко, який знаходиться в ізоляторі м.Бреста. "Ми настійно хочемо, щоб повернули наших громадян додому", - написав президент.

Глава держави підкреслив, що незаконно затримані 12 серпня українські правозахисники і журналісти не порушували законів Республіки Білорусь і знаходилися там виключно для отримання достовірної інформації про події, які там відбуваються, і для коментування їх у публічному медійному просторі.

"Зараз вони в цілковитій безпеці. Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робити. Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми дійсно переживаємо за все, що відбувається в Білорусі", - підсумував Зеленський.

Зеленський про протести в Білорусі: Складна, серйозна ситуація

Як повідомлялося, 12 серпня МЗС України підтвердило інформацію про затримання громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва в Мінську. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде жорстко захищати права й інтереси українських громадян в Білорусі, і направила в Міністерство закордонних справ цієї країни запити про всіх затриманих в період з 9 по 12 серпня громадян України та їх місцезнаходження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про трьох затриманих в Білорусі українців і про проведені з білоруською стороною переговорів щодо їх повернення на Батьківщину. Він також порадив українцям утриматися від поїздок в Білорусь до стабілізації там ситуації.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Офис Президента, Україна, Володимир Зеленський, Білорусь.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ситуація в Білорусі: Лукашенко виступить із "терміновим зверненням"
02 "Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)
03 HBO показав трейлер нової підліткової комедії "Не вагітна" (Відео)
04 "Пливіть за течією": 53-річна Сальма Хайек оприлюднила фото в червоному купальнику
05 Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Погода на Маковія: синоптики розповіли, яких змін очікувати
Погода на Маковія: синоптики розповіли, яких змін очікувати
У МОЗ оновили список країн &quot;червоної&quot; і &quot;зеленої&quot; зон: до якої групи потрапила Україна
У МОЗ оновили список країн "червоної" і "зеленої" зон: до якої групи потрапила Україна
Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом
Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом
Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS
Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся