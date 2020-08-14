Зеленський: Закликаємо Білорусь утриматися від незаконних затримань

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що для нас України важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту.

"Білорусь завжди була хорошим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася і була демократичною, економічно сильної і незалежної державою", - написав Зеленський на сторінці в Фейсбуці в п'ятницю.

Президент України зазначив, що Білорусь зараз сильно страждає і шукає рішення і вихід з дуже непростої ситуації, у зв'язку з цим кожен день трапляються ексцеси.

"Зокрема з нашими громадянами, виявилися в цей непростий час в сусідній країні. Але є і хороша новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Альошина", - додав глава держави.

За словами Зеленського, також зараз ведуться переговори зі звільнення ще одного затриманого українця - Романа Шишко, який знаходиться в ізоляторі м.Бреста. "Ми настійно хочемо, щоб повернули наших громадян додому", - написав президент.

Глава держави підкреслив, що незаконно затримані 12 серпня українські правозахисники і журналісти не порушували законів Республіки Білорусь і знаходилися там виключно для отримання достовірної інформації про події, які там відбуваються, і для коментування їх у публічному медійному просторі.

"Зараз вони в цілковитій безпеці. Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робити. Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми дійсно переживаємо за все, що відбувається в Білорусі", - підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, 12 серпня МЗС України підтвердило інформацію про затримання громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва в Мінську. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде жорстко захищати права й інтереси українських громадян в Білорусі, і направила в Міністерство закордонних справ цієї країни запити про всіх затриманих в період з 9 по 12 серпня громадян України та їх місцезнаходження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про трьох затриманих в Білорусі українців і про проведені з білоруською стороною переговорів щодо їх повернення на Батьківщину. Він також порадив українцям утриматися від поїздок в Білорусь до стабілізації там ситуації.