Зеленський про видачу "вагнеровців" Росії: Наслідки цього рішення будуть катастрофічними

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення влади Білорусі про передачу Росії бойовиків ПВК "Вагнер".

"На мій погляд, це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах. По-перше, публічно наговорити про якесь начебто втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, людей, які дійсно мають відношення до безумовного втручання в справи як Білорусі, так і України - перш за все України - демонстративно віддати третій стороні. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об'єктивністю і адекватною оцінкою негативних наслідків ", - написав Зеленський в соцмережі Facebook.

Зеленський нагадав, що бойовиків ПВК "Вагнер" все ж відправили в Росію незважаючи на звернення Офісу Генпрокурора України до Білорусі із запитом на екстрадицію.

"Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обгрунтовано повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді. Були також активні спроби дипломатичними і особистих каналах довести нашим партнерам, чому правильно і коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Але, на жаль, цього не відбулося ", - написав він.

Зеленський підкреслив, що вважає таке рішення несправедливим і таким, що не відповідає духу відносин між Україною і Білоруссю.

"Наслідки цього рішення будуть катастрофічними. Ми розуміємо, що "вагнеровці" все одно повернуться до свого звичного заняття - поширенню війни. Дай Бог, щоб білоруській владі не довелося і на своїй території отримати ще один палаючий і знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнеровці" дуже добре вміють", - написав президент.

5 серпня Лукашенко поговорив із Зеленським по телефону. Лідери двох держав обговорили питання екстрадиції затриманих в Мінську бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

6 серпня на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії Лукашенко доручив запросити до Мінська генеральних прокурорів України та Росії.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК "Вагнера" були повернуті в Російську Федерацію.