У Кабміні прийняли рішення про надання гуманітарної допомоги Лівану

У Кабміні прийняли рішення про надання гумдопомоги Лівану, де 4 серпня сталася руйнівний вибух в порту Бейрута. Про це повідомляють в Кабміні.

Даний проект розпорядження Кабмін прийняв сьогодні, 17 серпня, на позачерговому засіданні.

"На виконання указу президента України від 14 серпня 2020 року уряд розпорядився виділити з резервного фонду державного бюджету 8,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населенню в м Бейруті", - йдеться в повідомленні.

МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій та Національною гвардією повинні забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та борошна пшеничного.

Що сталося в Бейруті

Вибух в порту столиці Лівану Бейруті пошкодив 8 тисяч будівель. У їх число входить 50 археологічних об'єктів, такі дані наводить Вища комісія з надзвичайної допомоги в Лівані, пише Middle East Monitor.

Раніше повідомлялося, що масштабний вибух в Лівані залишив приблизно 300 000 чоловік без даху над головою і завдав матеріальних збитків на понад 3 000 000 000 доларів.

У столиці Лівану, Бейруті число загиблих в результаті потужних вибухів зросла до 178 человек