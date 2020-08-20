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Розвиток відносин з Білоруссю: МЗС України внесе пропозиції на розгляд керівництва країни

Розвиток відносин з Білоруссю: МЗС України внесе пропозиції на розгляд керівництва країни
Оновлено 15:55 Сьогодні Телеграф Фото: ukrafoto.com
МЗС України після наради щодо ситуації в Республіці Білорусь ухвалило рішення внести на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин. Про це повідомляють в МЗС України.

"Участь в нараді взяли всі профільні департаменти МЗС і посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. Посол надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій і пропозиції щодо реагування.

Відбулася дискусія з порушених послом питань ", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Так, за результатами наради МЗС внесе на розгляд керівництва України свої пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин.

Як повідомлялося, 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", затриманих 29 липня.

Ситуація в Білорусі

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

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Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

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МВС, Україна, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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