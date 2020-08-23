"Тримаємо на паузі": представників ЗМІ поки не пускатимуть в Раду

Глава Верховної Ради розповів, що журналістів поки не пустять в кулуари парламенту через коронавірус.

Журналістів планували допустити в кулуари Верховної Ради з вересня, але відмовилися від цього через погіршення ситуації з коронавірусів.

Про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції.

"Про роботу журналістів. Ми неодноразово про це говорили. Ми сподівалися на зменшення кількості захворювань (COVID-19 - ред.), Але бачимо, що за останній тиждень цей показник більше 2 тисяч. Ми сподівалися, що з початку нової сесії зможемо поступово повертатися надають допуск журналістів у кулуари. Але поки тримаємо на паузі, тому що самі бачите статистику ", - сказав Разумков.

За його словами, якщо ситуація з коронавірусів покращиться, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Ради.

Нова сесія Верховної Ради повинна розпочатися 1 вересня 2020 року.

У березні через карантин Рада ввела нові правила для ЗМІ: не більше одного журналіста від видання або одна знімальна група від телеканалу. Для представників ЗМІ також ввели в парламенті температурний скринінг.