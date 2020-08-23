Рада займеться питанням держбюджету - 2021

За словами глави парламенту, ключовим на наступній сесії питанням стане бюджет на 2021 рік.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на майбутній сесії парламенту ключовим питанням стане бюджет на 2021 рік.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Я сподіваюся, ми зможемо все плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його більш якісним і прийняти, як це було в минулому році і, не" під ялинку ", - сказав спікер.

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти PR-складової в тих рішеннях, які прийняті у Верховній Раді, на жаль, теж матимуть місце", - додав він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради розповів, що журналістів поки не пустять в кулуари парламенту через коронавірусу.