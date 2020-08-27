Кулеба і новий глава МЗС Польщі провели першу розмову: про що говорили

Дмитро Кулеба привітав польського колегу з призначенням на посаду та запросив здійснити візит в Україну.

Глава МЗС України і новий міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау провели перший телефонну розмову.

"Новий міністр закордонних справ Польщі висловив переконання в майбутньому плідній співпраці заради успішного розвитку українсько-польських відносин. Він підкреслив, що розмова з українським колегою став одним з перших його телефонних розмов, що вказує на важливість відносин між двома державами", - повідомляє прес служба МЗС України.

Відзначається, що міністри підтвердили важливість співпраці України, Польщі та Литви в рамках "Люблінського трикутника" і його зміцнення в якості важливого регіонального формату взаємодії.