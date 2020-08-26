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Зеленський звернувся до лідерів ЄС: Ви повинні відповісти українцям

Зеленський звернувся до лідерів ЄС: Ви повинні відповісти українцям
Оновлено 10:49 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Президент вважає, що лідери ЄС повинні озвучити конкретний перелік кроків для членства України в Євросоюзі.

Для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України.

Таку думку висловив глава української держави Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews.

"Я питав у багатьох лідерів Європи:" Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком для отримання членства ЄС ", - повідав Зеленський.

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За його словами, отримавши конкретний перелік кроків уряд зможе зрозуміти, що потрібно зробити в першу чергу і на скільки затягнеться процес інтеграції України з Євросоюзом.

"Щоб всі мали розуміння, чого ми потребуємо зараз - і Україна, і Європа. Я думаю, ми просто повинні зробити таку державу, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки Україні", - підкреслив президент.

Також Зеленський зазначив, що не всі представники ЄС хотіли б бачити Україну в альянсі, проте загальна картина показує, що все ж наша держава хочуть бачити в Євросоюзі.

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"Ми бачимо, як влада Європи списку санкцій сьогодні діють, як вони нас підтримують, втрачаючи левову частку грошей з-за санкцій проти Російської Федерації. Я їх за це дякую", - вказав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю також було порушено питання окупованих територій. Зеленський заявив, що зараз для столиці обидві ситуації - і в Криму, і на Сході країни - в пріоритеті.

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Все по темі:

ЄС, Офис Президента, Україна, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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