Зеленський звернувся до лідерів ЄС: Ви повинні відповісти українцям

Президент вважає, що лідери ЄС повинні озвучити конкретний перелік кроків для членства України в Євросоюзі.

Для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України.

Таку думку висловив глава української держави Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews.

"Я питав у багатьох лідерів Європи:" Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком для отримання членства ЄС ", - повідав Зеленський.

За його словами, отримавши конкретний перелік кроків уряд зможе зрозуміти, що потрібно зробити в першу чергу і на скільки затягнеться процес інтеграції України з Євросоюзом.

"Щоб всі мали розуміння, чого ми потребуємо зараз - і Україна, і Європа. Я думаю, ми просто повинні зробити таку державу, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки Україні", - підкреслив президент.

Також Зеленський зазначив, що не всі представники ЄС хотіли б бачити Україну в альянсі, проте загальна картина показує, що все ж наша держава хочуть бачити в Євросоюзі.

"Ми бачимо, як влада Європи списку санкцій сьогодні діють, як вони нас підтримують, втрачаючи левову частку грошей з-за санкцій проти Російської Федерації. Я їх за це дякую", - вказав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю також було порушено питання окупованих територій. Зеленський заявив, що зараз для столиці обидві ситуації - і в Криму, і на Сході країни - в пріоритеті.