Зеленський звернувся до нардепів: Розслаблятися рано

Глава української держави похвалив нинішній парламент, однак заявив, що треба буде розв'язати ще ряд вкрай необхідних питань.

Верховна Рада за рік багато зробила, але є і багато незробленого, а значить розслаблятися рано. Про це на з'їзді партії "Слуга народу" сказав Президент Володимир Зеленський.

"У перший день нашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада увійде в історію нашої країни, правда є два варіанти - як парламент, який зробив все, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент проіснував менше всього. Можна чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? поки ще немає. але ключове, мені кажеться, слово - поки що. чи можна сказати, що ви рухаєтеся до другого сценарію - поки теж немає, але ключове - поки ", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що парламентом було зроблено багато, але "розслаблятися рано".

"Багато чого не зроблено. Тому теж розслаблятися рано", - додав Президент.

Нагадаємо, 31 серпня політична партія "Слуга народу" продовжила з'їзд, який розпочався 30 серпня, на якому вони вирішують питання щодо їх участі в місцевих виборах.